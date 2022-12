Expo ‘Buiten de lijnen’ toont werk van kunstenaars met verstandelijke beperking: “Kunst als middel om je zonder woorden uit te drukken”

Nieuwkerken Restaurant ‘t Korennaer verzilvert nominatie voor ‘Oscars van de horeca en retail’: “Erkenning geeft een enorme voldoening”

Restaurant ’t Korennaer in Nieuwkerken-Waas is de winnaar van de Hospitality Awards 2022 in de categorie ‘Klantvriendelijkste Belgisch Gastronomisch Restaurant’. “Een prijs die we te danken hebben aan heel veel tevreden klanten”, zegt zaakvoerder en chef-kok Edwin Van Goethem van ’t Korennaer.

29 november