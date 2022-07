Euromarkt verenigt 130 marktkramers uit alle hoeken van Europa: “Groot volksfeest dat voor een vakantiegevoel in eigen land zorgt”

Sint-NiklaasHet grootste marktplein van het land kleurt deze zomer Europees. Na vijf jaar is er opnieuw de Euromarkt. Door corona en de oorlog in Oekraïne zijn er wel minder deelnemers dan bij de vorige editie. Het stadsbestuur maakt zich echter sterk dat er zeker voldoende aanbod zal zijn om er terug een groot volksfeest van te maken met tienduizenden bezoekers.

De eerste editie van de Euromarkt vond in 2000 plaats. Toen bestond de EU nog maar uit vijftien lidstaten en waren er ook slechts vijftien landen vertegenwoordigd. In 2006 vond de tweede editie van de Euromarkt plaats, met kramen uit de 25 EU-lidstaten. Daarna kwamen er nog twee nieuwe EU-landen bij: Roemenië en Bulgarije, die ook vertegenwoordigd waren op de derde editie van de Euromarkt. Het aantal marktkramers groeide ook steeds mee, tot 180 in 2012 en 2017, wat ook de maximumcapaciteit is van de Grote Markt.

Minder deelnemers

“De wervingscampagne voor deze Euromarkt verliep door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne niet van een leien dakje”, geeft marktleider Filip Boschman toe. “Door de coronapandemie zijn veel standhouders niet meer actief als marktkramer. Maar met de voorgaande edities bouwden we wel een uitgebreid netwerk van standhouders op, van Litouwen tot Portugal en van Slovenië tot Ierland. Uiteindelijk resulteert dat toch in meer dan 130 deelnemers uit 23 EU-landen. Dat zijn minder marktkramen dan bij de vorige editie, maar heel wat kramen zijn groter in oppervlakte en bieden meer producten aan.”

Geen exit voor VK

Sint-Niklaas nodigde ook het Verenigd Koninkrijk uit voor de Euromarkt. “Door de Brexit is men wel uit de Europese Unie gestapt, maar het Verenigd Koninkrijk maakt wel nog altijd deel uit van Europa”, benadrukt burgemeester Lieven Dehandschutter, zelf groot liefhebber van Wales. Ook ons eigen land is sterk vertegenwoordigd, met een 20-tal marktkramers met lokale producten. De deelnemers aan de Euromarkt brengen een grote variëteit aan specialiteiten en topproducten mee.

Europese hymne

De markt met al die Europese lekkernijen staat dan wel centraal bij dit driedaags evenement, maar tegelijk wil de stad er een heus volksfeest van maken met Europees getinte muziek, dans en animatie. Op vrijdag 5 augustus om 14 uur mag zangeres Noa van het Duo Manon, die al zong bij Opera Ballet Vlaanderen en de Night of the Proms, openen met de Europese hymne. Zondag 7 augustus om 16 uur, aan het slot van de Euromarkt, speelt coverband ‘12 points for Belgium’ twee uur lang de grootste Eurosong-hits, waarna het einde weerklinkt met de Europese hymne door koninklijke harmonie De Toekomst. Op het podium op het marktplein zullen verder het hele weekend lang artiesten hun muzikale Europese roots delen met het publiek. Naast de podiumoptredens tonen ook verscheidene Europese straatartiesten en dansgroepen zich, op en rond de markt.

Zustersteden

Tijdens de Euromarkt verwelkomt de stad ook een delegatie van burgemeesters uit de zustersteden, voor een tweedaagse conferentie. Sinds zestig jaar onderhoudt de stad bijzondere banden met de Europese steden Colmar in Frankrijk, Lucca in Italië, Schongau in Duitsland, Gorinchem in Nederland, Tábor in Tsjechië en Abingdon in het Verenigd Koninkrijk. Ook dit jaar zijn marktkramers uit de zustersteden van de partij.

Promotie in heel Vlaanderen

De vorige editie in 2017 was goed voor 80.000 tot 100.000 bezoekers. “Met de Euromarkt mikken we dan ook op een groot publiek uit heel Vlaanderen”, zegt schepen van Evenementen Ine Somers. “We voeren zelfs promotie aan de kust. Onze Euromarkt geeft bezoekers een vakantiegevoel in eigen land. Het wordt een zomers topweekend in een stad die drie dagen lang de warmte en samenhorigheid van het hele continent uitstraalt.”

De Euromarkt is geopend op vrijdag 5 augustus van 14 tot 23 uur, zaterdag 6 augustus van 10 tot 23 uur en zondag 7 augustus van 10 tot 18 uur.

