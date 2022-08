Euromarkt brengt 75.000 bezoekers op de been

Een beetje op reis in eigen stad, dat was de Euromarkt het voorbije weekend voor die vele tienduizenden bezoekers. Er was het rijke aanbod van marktkramers en ambachtelijke producenten uit 26 Europese landen, maar ook een heel gevarieerd en kleurrijk programma met livemuziek, dans en animatie. De Euromarkt bracht veel volk naar de Grote Markt, maar het bleef altijd comfortabel en gemoedelijk, onder meer door de brede marktgangen en de extra terrasruimte.

Zondagmiddag is er nog Radio Euromarkt, via 97.7 FM of via www.ontdeksintniklaas.be. De coverband ‘12 points for Belgium’ brengt de mooiste Eurosongnummers van 15 tot 17 uur. Met grote tevredenheid sluit de stad straks om 18 uur deze vijfde editie af, wat muzikaal gebeurt met de Europese hymne door Kon. Soc. Harmonie De Toekomst.