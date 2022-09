Erfpunt bundelt mooiste monumenten uit de regio in handige brochure: “Van de Beverse Meir en de steentijd in Sint-Niklaas tot de pompgemalen van Lokeren/Moerbeke”

In Beveren neemt gids en heemkundige Richard Willems bezoekers mee op een tijdreis doorheen de geschiedenis van de Vrasenestraat en ‘De Meir’ van Beveren waar hij in geuren en kleuren zal vertellen over wie er woonde en werkte, maar ook over de bioscopen, cafés en handelszaken die deze straat en de markt markeerden. In Hof ter Welle vindt hiervan een mooie tentoonstelling plaats. Aan de hand van bouwplannen, objecten, foto’s en verhalen wordt je terug in de tijd gekatapulteerd.

Volledig scherm Een oud beeldan de Vrasenestraat © rv

In Kruibeke kan je een bezoek brengen aan de getijdenmolen, waarbij je tijdens een rondleiding alles te weten komt over de werking en geschiedenis van deze erfgoedparel. Als kers op te taart kan je boven op de Graventoren genieten van een prachtig uitzicht over de Schelde, terwijl je een stukje geschiedenis meekrijgt tijdens de beklimming. Ga nadien zeker ook eens langs bij de scheepswerf waar Tolerant vzw je onderdompelt in de ambacht van de oude scheepvaart.

Volledig scherm De Graventoren © rv

Lokeren en Moerbeke slaan dit jaar de handen in mekaar. De vroege vogels kunnen zich inschrijven voor een gegidste ontbijtwandeling door het Openluchtmuseum aan de Zuidlede en Olentgracht in Moerbeke/Lokeren, waarbij de twee pompgemalen de dubbele relatie tussen mens en water verraden, en dit met de prachtige groene en waterrijke omgeving als decor voor een debat rond klimaatverandering. Daarnaast zijn de drie pompgemalen in Moerbeke en Eksaarde heel de dag vrij te bezoeken. Via een wandellus door dit prachtige landschap bezoek je ze alle drie. Lokeren stelt ook de Heirbrugmolen open voor publiek, de meester-molenaars malen er graan voor het ‘Lokers Meulenbruued’.

Volledig scherm © rv

Sint-Gillis-Waas viert de 175ste verjaardag van de Roomanmolen. Deze pas gerestaureerde en draaiende/malende molen is vrij te bezoeken. Tentoonstellingen en enthousiaste molenaars loodsen je doorheen de geschiedenis van de molen. Vier mee feest en proef nadien zeker ook van het nieuwe molenbier.

Volledig scherm Roomanmolen © bfs

In Sint-Niklaas kan men zowel zaterdag als zondag van 14 tot 17 uur komen kennismaken met de steentijd geschiedenis die werd ontdekt tijdens de archeologische opgravingen in het Sportkringpark. Naast een gegidste rondleiding kan je met het hele gezin deelnemen aan enkele gezellige familie-activiteiten die de steentijd weer even helemaal tot leven wekt. Breng op zondag 11 september in primeur een bezoek aan het pas gerestaureerde herenhuis ‘Huis Janssens’ en maak kennis met de toekomstplannen voor de Grote Markt die wordt omgevormd tot een groene verblijfplaats met ruimte voor water, ontmoeting, rust en evenementen. In Sinaai kan je een bezoek brengen aan de fabriekssite ‘Melkerij’ en het woonhuis van de Mouterij, waar een stuk Sinaais erfgoed duurzaam wordt ontwikkeld tot een modern wooncomplex. Heemkring Den Dissel brengt de industriële geschiedenis in beeld aan de hand van oude foto’s en zal je meer vertellen over de voormalige Mouterij ontworpen door August Waterschoot.

Volledig scherm De archeologische site in het Sportkringpark © rv

Stekene pakt graag uit met een tentoonstelling over de huidige restauratie van de als monument beschermde Heilig Kruiskerk. Ben je er tijdig bij kan je deelnemen aan de begeleide rondleiding naar de toren. Ook de kerk van Klein-Sinaai is open voor bezoekers, maar ook een fietstocht langs de vele kapelletjes in Stekene staat op het programma. Met een stop in de Regentiestraat om een bezoek te brengen aan de pas gerestaureerde 19e-eeuwse Lourdeskapel.

Volledig scherm Heilig Kruiskerk © JVS

Temse laat je kennis maken met het gebouw en de mensen achter ‘Den Temsica’. Oude foto’s, krantenknipsels, affiches, archiefdocumenten en markante voorwerpen schetsen een beeld van honderd jaar Temsica.

Volledig scherm Temsica © Kristof Pieters

Ten slotte kan je een bezoek brengen aan de Sint-Martinuskerk in Burcht (Zwijndrecht). Deze kerk zit volop in een herbestemmingstraject. Sta even stil bij de pracht en praal van het verleden en kijk naar wat te toekomst brengt, met bijzonder aandacht voor het spanningsveld tussen bewaren en herbestemmen.

Volledig scherm Sint-Martinuskerk © Kristof Pieters

De brochure is te krijgen bij alle Wase gemeenten bij dienst cultuur en toerisme, in de bibliotheken maar ook online via https://www.erfpunt.be/

