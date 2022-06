Ereburger Simonne Steemans wordt zaterdag begraven

Simonne Steemans was ereburger van de stad Sint-Niklaas en stond mee aan de wieg van het dierenasiel in de Passtraat. Daar was ze tientallen jaren de bezielster van. Simonne Steemans gaf vroeger ook les in school Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, en was 25 jaar actief als voorzitster van de lokale afdeling van het Rode Kruis in Sint-Niklaas.