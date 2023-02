Els is theesommelier van Finse metalband Apocalyptica: “Fans van over heel de wereld drinken thee uit Sint-Niklaas”

“Vrijdag was zijn pensioen­feest gepland, nu moeten we donderdag naar de begrafenis”: school in Beveren in rouw na plotse dood van leerkracht Danny (60)

Leerkrachten en leerlingen van het GTI in Beveren hebben op de speelplaats hulde gebracht aan Danny Billiet (60). De leraar elektriciteit overleed onverwacht in zijn slaap. Hij zou normaal gezien vrijdag zijn pensioenfeest gevierd hebben. In plaats van te feesten is nu de hele school in diepe rouw gedompeld.