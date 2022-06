Elektrische step van Johan (44) terecht dankzij gouden tip

Sint-NiklaasDe andersvalide Johan Muylle (44) heeft zijn elektrische step terug dankzij een gouden tip van iemand die de oproep op sociale media had gelezen. Het exclusieve voertuig werd zondag gestolen op de parking van Euroshop in Sint-Niklaas en nu teruggevonden in de omgeving van Maxi Zoo. Voor Johan is het een hele opluchting want de step is de enige manier waarmee hij zich kan verplaatsen.