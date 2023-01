Elektriciteitspaal komt over rijbaan te liggen na aanrijding: geen gewonden, straat afgesloten

Sint-Niklaas Kaartspe­lers uit heel Europa bekampen elkaar in Sint-Niklaas: "Vliegtuig en vijf dagen hotel geboekt voor dit tornooi"

Meer dan 200 kaartspelers uit heel Europa hebben dit weekend verzameld in Sint-Niklaas voor een partijtje ‘Flesh and Blood’. Dat is een kaartspel dat vergelijkbaar is met Pokémon of Magic, en momenteel razend populair is bij getrainde spelers. Het tornooi werd op poten gezet door spellenspeciaalzaak Brood en Spelen uit de Stationsstraat.

1:37