Eindelijk terug een bloemenwinkel in stadscentrum van Sint-Niklaas: Lila Luzi fleurt Nieuwstraat op

Sint-NiklaasMet Lila Luzi heeft het winkelcentrum van Sint-Niklaas opnieuw een échte bloemenwinkel. Uitbaatster Lucia Turf (44) zit al 22 jaar in het vak, en heeft nu haar eigen zaak geopend in de Nieuwstraat. “Elke week verander ik mijn assortiment, zo wordt het nóóit saai”, klinkt het.

Wie tot voor kort een vers boeket bloemen wou in het centrum van Sint-Niklaas, kwam van een kale reis terug. Behalve op marktdagen was er nergens nog een bloemenzaak te vinden in het winkelhart van de Wase hoofdstad. Daar brengt Lucia Turf nu verandering. De bloemiste uit Sint-Niklaas heeft al 22 jaar ervaring, en werkte de laatste 10 jaar bij bloemen Van Poucke in de Heistraat. Toen die zaak eerder dit jaar werd stopgezet door de pensionering van de eigenaars, besloot Lucia om haar eigen weg te gaan.

Volledig scherm © bfs

“Ik kreeg de kans om mijn intrek te nemen in het pand waar tot voor kort nog reisbureau Premium Travel zat in de Nieuwstraat”, vertelt Lucia. “Dat is verhuisd naar een ander gebouw verderop in de straat. De vrijgekomen ruimte bleek van temperatuur en koeling perfect te zijn voor een bloemenzaak. Omdat het centrum van Sint-Niklaas echt nood had aan een bloemenwinkel, heb ik niet lang getwijfeld. Alle puzzelstukjes vielen in elkaar. Op vijf maanden tijd hebben we alles beslist en klaargemaakt voor de opening.”

Volledig scherm Lila Luzi fleurt de Nieuwstraat op © bfs

De naam Lila Luzi is afkomstig van een kleurrijk en decoratief chiliplantje. Een naam die niet alleen knipoogt naar de voornaam van Lucia, maar ook naar haar Chileense afkomst. “Iedereen is welkom in mijn zaak om alle bloemen, planten, potten en bloemstukken te komen ontdekken”, nodigt Lucia uit. “Zelf heb ik een voorliefde voor tropische looks. Gewoon komen kijken, advies vragen of iets kopen: alles kan. Elke week verander ik het aanbod in de winkel, zodat het nooit saai wordt. Ik probeer steeds creatief om te springen met mijn assortiment.”

Volledig scherm © bfs

Lila Luzi specialiseert zich ook in gelegenheidsbloemstukken en boeketten voor bijvoorbeeld verjaardagen en huwelijken, maar ook voor rouwplechtigheden en Allerheiligen. “Met mijn bloemen probeer ik mensen gelukkig te maken, ook al worden ze soms gegeven bij een pijnlijk afscheid”, aldus Lucia. “Een bloem geeft aan elk moment een bijzondere betekenis.”

Lila Luzi is open van dinsdag tot vrijdag telkens van 9.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 18 uur. Op zaterdag is de winkel open van 9 tot 13 uur.

Info: Nieuwstraat 15 a, 0499/89.81.22 of info@lilaluzi

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

