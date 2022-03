Eigenaar café ‘t Chalet weigert zaak te verkopen om plaats te maken voor bouw nieuw zwembad: stad start onteigeningsprocedure op

Sint-Niklaas Infodag Berkenboom wordt ontdek­kings­tocht: bezoekers moeten code kraken van escape game

De opendeurdag in de afdeling humaniora van school Berkenboom in de Kleine Peperstraat werd zaterdag een echte ontdekkingstocht. Bezoekers kwamen via een escape game alles te weten over de werking van de school.

27 maart