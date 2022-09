Eerste stap naar vernieuwing Grote Markt: “Ook nutswerken zullen hinder met zich meebrengen”

Sint-NiklaasOp maandag 26 september starten de voorbereidende nutswerken aan de Grote Markt. Het is de eerste stap naar de grootschalige vernieuwing van het marktplein . De werken duren tot mei of juni volgend jaar. Om de impact van deze werken zo beperkt mogelijk te houden, is een minutieuze planning uitgewerkt met verschillende fasen en zones.

Het grootste marktplein van het land zal een hele metamorfose ondergaan maar voor de werken starten moeten eerst de nutsleidingen vernieuwd worden. En ook die werken zullen flink wat hinder veroorzaken. “Op sommige plaatsen moeten niet alle kabels vernieuwd worden en volstaat een kleinere sleuf maar in de meeste gevallen zal de aannemer een flink deel van de weg moeten opbreken”, zegt schepen van openbare werken Carl Hanssens (N-VA). “Alle nutsmaatschappijen werken samen onder de supervisie van Fluvius. Per zone graaft de aannemer een sleuf van ongeveer 1,5 m breed en 1,5 m diep waarin alle nieuwe nutsleidingen dan een plaats krijgen. Het gaat zowel om elektriciteit, gas, telefonie, water als netwerkkabels.”

Volledig scherm De opmetingen voor de werken aan de nutsleidingen zijn intussen al aan de gang. © Kristof Pieters

De huisaansluitingen op het nieuwe nutsnetwerk volgen een paar weken later. Elke bewoner zal daarvoor apart aangeschreven worden door de nutsmaatschappijen. Hiervoor wordt telkens ter hoogte van de woning een kleine put in het voetpad gemaakt.

Zeven fasen

Volledig scherm © Kristof Pieters

“Om de impact op het verkeer en omwonenden te beperken, hebben we de werken opgedeeld in zeven fasen”, vervolgt Hanssens. “We starten op maandag 26 september in de zone Houtbriel tussen de Grote Markt en Ankerstraat. Er wordt een sleuf getrokken over de hele breedte van de straat. Hierdoor is de Houtbriel volledig afgesloten voor autoverkeer. Deze fase duurt tot 9 oktober.”

De moeilijkste fase is die van de zone Parklaan want ook die zal anderhalve maand volledig worden afgesloten tussen de Grote Markt en het stadspark. “Maar de parking onder de Grote Markt zal gedurende de hele periode van de werken wel altijd bereikbaar blijven”, vult schepen van economie Ine Somers (Open Vld) aan. “Handelaars en horeca krijgen aparte informatie over bereikbaarheid voor hun leveranciers en klanten. Verder zijn er ook bewonersbrieven per fase.”

Signalisatie

Volledig scherm © Kristof Pieters

De stad gaat in en rond de werfzones ook dynamische verkeerssignalisatie inzetten. “Daarmee kunnen we meteen inspelen op de actuele situatie op het terrein, om weggebruikers snel te informeren”, vervolgt Hanssens. “Die dynamische signalisatieborden worden online aangestuurd. Met dat dynamisch verkeersmanagement benutten we optimaal de wegcapaciteit.”

Tijdelijk wegbedekking

De klinkers worden na de nutswerken niet teruggeplaatst. “Dat zou nodeloos veel tijd kosten en bovendien start de heraanleg aansluitend. Daarom zal er een tijdelijke asfaltverharding worden aangebracht over de sleuven die worden uitgegraven.”

Wie alle updates over de verkeerssituatie tijdens het project Grote Markt via mail wil ontvangen, kan zich abonneren op de digitale nieuwsbrief verkeersinfo via www.sint-niklaas.be/verkeersinfo. Handelaars en horeca-uitbaters kunnen zich inschrijven op een aparte nieuwsbrief, via www.ondernemeninsintniklaas.be.

