Eerste netwerkevent intercommunale Interwaas wordt druk bijgewoond

Sint-Pauwels/De Klinge Fietsster lichtge­wond bij aanrijding op oversteek­plaats

Ter hoogte van de oversteekplaats van de fietssnelweg in de Geinsteindestraat in Sint-Pauwels is donderdag een auto met een fietsster in aanrijding gekomen. In De Klinge raakten dan weer twee fietsers gewond bij een ongeval.

6 mei