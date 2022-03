Eerste lap uit de grond voor nieuwe LAB-school: “Tegen september klaar om eerste 200 leerlingen te verwelkomen”

Sint-NiklaasBurgemeester Lieven Dehandschutter mocht dinsdag met een graafmachine de ‘eerste spade’ in de grond te steken voor de bouw van de nieuwe LAB-school. De campus in de Kleibeekstraat zal in een recordtijd gerealiseerd worden, want in september starten hier al 200 leerlingen. Ze volgen les volgens een vernieuwend onderwijsmodel zonder echte klaslokalen en afgebakende vakken.