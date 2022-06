Eerste evaluatie van veelbesproken verkeersfilters is positief: “Verkeersdruk met de helft gedaald”

Sint-NiklaasUit een eerste evaluatie van de veelbesproken verkeersfilters in de Breedstraat en de Goudenregenlaan in Sint-Niklaas blijkt dat de verkeersdrukte er met de helft is gedaald. Sinds de invoering van de filters in januari van dit jaar gebeurde er ook geen enkel ongeval meer. De politie schreef tot nu toe 1.486 boetes uit voor bestuurders die de knip in beide straten negeerden.