Eerste deel fietsbrug Vijfstraten toegekomen op werf: “Brug wordt in totaal 90 meter lang”

Globetrot­ter Romy (26) uitge­zwaaid op haar laatste reis: “Neem haar mee rond de wereld of laat haar groeien in een boom”

Meer dan 500 mensen hebben zaterdagmiddag in de sporthal van Kieldrecht afscheid genomen van Romy Styleman (26). De avontuurlijke rugzaktoeriste kwam eind vorige maand om het leven bij een ongeval in Australië. Alle aanwezigen kregen na afloop een herinneringszakje mee, met daarin stickers en informatie voor een bebossingsproject. “We willen Romy namelijk verder laten leven in bomen die we wereldwijd zullen planten.”