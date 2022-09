Eerst De Casino platspelen, daarna kopje biothee drinken: Oekraïense zangeres Go_A komt op adem in theesalon in Sint-Niklaas

De Oekraïense band Go_A was in mei van vorig jaar één van de smaakmakers tijdens Eurosong in Rotterdam. Het leverde de elektro-folk band meteen een optreden op in De Casino in Sint-Niklaas, dat door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne tot twee keer toe moest uitgesteld worden. Vorige week kon het concert van de band eindelijk doorgaan in een uitverkochte concertzaal.