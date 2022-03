Een kop koffie of een nieuwe jas? Vanaf zaterdag kan men in 125 winkels betalen met digitale stadsmunt Sengzen

Sint-NiklaasVanaf komend weekend kan men in Sint-Niklaas met Sengzen: digitale munten met een échte geldwaarde, die je nadien kan uitgeven bij maar liefst 125 handels- en horecazaken. Sengzen kan men verdienen door lokaal te shoppen maar de stad wil er ook inwoners mee belonen als die bijvoorbeeld hun fiets laten graveren of deelnemen aan een evenement.

Sint-Niklaas wacht al een tijdje op haar nieuwe stadsmunt. Eind 2018 werd het idee gelanceerd tijdens één van de ‘Slimme Stad’-ateliers maar de uitwerking had wel wat voeten in de aarde. “We hebben met tal van experten gewerkt om het concept, het juridische luik, de financiering, de technologie en de communicatie op rails te krijgen”, zegt projectleider Ziggy Hempel. “In andere steden, zoals Gent en Tongeren, bestaan gelijkaardige initiatieven, maar die zijn een pak kleinschaliger. Hier hadden wel al een sterke basis van 6.500 Oh-kaart gebruikers. Daarmee kon men punten sparen die dan ingewisseld konden worden voor bijvoorbeeld een parkeerkaart of een ticket voor het zwembad. We hebben dus eigenlijk twee succesverhalen gecombineerd.”

Geld lokaal in omloop houden

Het systeem is eenvoudig. “Wie lokaal koopt met euro’s zal een percentage van het aankoopbedrag terugkrijgen in Sengzen”, legt Nele De Klerck van de dienst economie uit. “De verdiende Sengzen kan je nadien enkel in Sint-Niklaas spenderen bij deelnemende lokale handelaars, maar ook bij verschillende stadsdiensten zoals het cultuurcentrum, het museum, de bib, het zwembad, enz. De digitale munten hebben dus een effectieve geldwaarde, die evenwel enkel kan worden gespendeerd in Sint-Niklaas. Dat kan voor een koffie zijn maar evengoed voor een nieuwe jas als men wat langer spaart. Het geld in het systeem blijft op die manier lokaal in omloop.”

Ook als beloning

De stad heeft 240.000 euro uitgetrokken die inwoners kunnen verdienen in Sengzen. “Dit kan bijvoorbeeld door je fiets te laten graveren, actief deel te nemen aan participatietrajecten of door langs te komen bij evenementen”, zegt schepen van lokale economie Ine Somers (Open VLD). “Zaterdag en zondag delen we de eerste Sengzen al uit tijdens het R-Oh-de Loper weekend. Onze nieuwe mascotte Klaas zal dan vouchers uitdelen van 5 Sengzen.” De stad hoopt ook bedrijven warm te kunnen maken om Sengzen te gebruiken als relatiegeschenk of om personeel te belonen.

125 aangesloten handelaars

Intussen zijn er al 125 deelnemende handelaars waar men digitale munten kan verdienen en uitgeven. Hiervoor moet men wel eerst de Sengzen-app downloaden. In de Apple Store is deze alvast beschikbaar. Android-gebruikers moeten nog even geduld uitoefenen. De lancering in de Play Store is later deze week voorzien. In de tussentijd kunnen zij alvast de webversie gebruiken via www.app.sengzen.be. Registeren kan via een mailadres of telefoonnummer. Meer info: www.sint-niklaas.be/sengzen. Heb je toch liever een fysieke kaart om Sengzen te sparen? Dan kan je die aanvragen aan de infobalie van het stadhuis en in Stationsstraat 11.