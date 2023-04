Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: Balustrades aan rotonde Sinbad worden vervangen door roosters

Danzel staat na 19 jaar nog eens op Bevers podium: “Op dezelfde feesten waar ik mijn allereer­ste optreden heb gegeven”

In eigen land verdween Danzel (46) na zijn monsterhit ‘Pump It Up! uit de schijnwerpers, maar in Polen is de Beverse zanger bijna twee decennia later nog altijd een superster. Hij won er vorig jaar nog de finale van de televisieshow ‘Your face sounds familiar’ voor een miljoenenpubliek. Op 13 mei keert hij na 19 jaar nog eens terug naar een Bevers podium op de festivaldag van de Puitenslagersfeesten.