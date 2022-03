Economiestudenten Presentatie gooien hoge ogen op internationale bedrijfsbeurs: tot driemaal toe in de prijzen met virtueel oefenbedrijf

Tijdens de beurs, die omwille van de coronacrisis niet fysiek kon plaatsvinden, stelden de leerlingen hun eigen virtuele bedrijf voor. “Al van bij het begin van het schooljaar werden ze hiervoor klaargestoomd”, zegt algemeen directeur An Van Haut. “Ze kozen producten, ontwierpen logo’s en websites en bepaalden de huisstijl. In zo’n oefenfirma is alles echt, behalve de producten en de bankrekening. Dat in onze leerlingen heel wat handelstalent verborgen zit, bleek tijdens de Belfairbeurs. Drie van hun bedrijven behaalden een plaats in de top vijf. Het oefenbedrijfje ‘Ice Cube’ van Lien De Jonck, David Tchalian, Enya Rooms en Valentina Badaljan sleepte zelfs de eerste prijs in de wacht.”