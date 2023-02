DVD-speler vat vuur maar rookmelder voorkomt erger

Sint-Niklaas Hajdar (56) opent nieuw familieres­tau­rant ‘Lluka’: “Droom om in België eigen zaak op te starten”

In het nieuwe restaurant ‘Lluka’ op de Spoorweglaan in Sint-Niklaas serveert de Albanese chef-kok Hajdar (56) niet alleen pizza’s, pasta’s en hamburgers, maar ook typische gerechten van de Balkan. “Ik had jarenlang mijn eigen restaurant in Kosovo. Het was mijn droom om ook in België een zaak te beginnen”, zegt hij.

6 februari