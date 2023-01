Duurdere parkeerboetes, een supermarkt tegen de vlakte en de start van de heraanleg van de Grote Markt: dit verandert er in 2023 in Sint-Niklaas

Vrasene Brandweer verwijdert groot reclamepa­neel dat op straat dreigt te vallen

De windvlagen die afgelopen nacht en ochtend over het land trokken hebben her en der voor beperkte schade en overlast gezorgd. Op de Nieuwe Baan in Vrasene moest de brandweer ter plaatse komen omdat een groot reclamepaneel op de straat dreigde te vallen.

12 januari