Drukke nacht voor politie door moeilijkheden aan dancings

In de eerste helft van de nacht waren er drie interventies bij Club Exo. Rond 2.45 uur was er buiten een ruzie tussen drie personen. Na bemiddeling bedaarden de gemoederen. Rond 3.45 uur was het binnen prijs. Een 25-jarige man raakte gewond toen er een flesje werd kapot geslagen tegen zijn hoofd. Hij liep een snijwonde op boven het oog. Rond 4.30 uur vroegen de portiers bijstand om enkele moeilijke klanten aan de deur te zetten.

Bij Baia moest de politie om 5 uur tussenkomen. Een 30-jarige man was zwaar dronken en agressief tegenover de portiers én de politie. Hij werd opgesloten in de cel voor ontnuchtering. Rond 5.30 uur werden enkele bezoeker met Franse nationaliteit opgepakt voor moeilijkheden. In hun wagen werden drie flessen lachgas aangetroffen. Tot slot moesten agenten ook tussenbeide komen bij een vechtpartij rond 6.30 uur. Een vijftal jongeren was op de vuist gegaan. De aanleiding was het aanspreken van een meisje door één van hen.

In de uitgaansbuurt in het centrum bleef het rustig. In de Stationsstraat werd wel een 37-jarige man opgepikt die zwaar dronken met een fles rum in de hand over straat waggelde. Hij werd thuis afgezet waar zijn familie zich over hem mocht ontfermen.

