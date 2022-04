Drugsuithalers riskeren tot vier jaar cel: verraden door “amateuristische” havenarbeider

De feiten vonden plaats op 30 augustus van 2018. De beveiliging van een containerterminal in de Waaslandhaven zag hoe de chauffeur van een containerlift er verdacht lang over deed om een zeecontainer op zijn plaats te zetten. Toen er ook nog eens een andere vrachtwagenchauffeur kwam aangereden dan degene die voorzien was om de container op te halen, werd er actie ondernomen. Carl D. (55) uit Antwerpen, de chauffeur van de straddle carrier en Abdelmalek B. (43) uit Sint-Niklaas, de chauffeur van de vrachtwagen, werden betrapt tijdens een ‘switch’ van 300 kilogram cocaïne. “D. haalde de drugs uit de container terwijl B. de container waarin de drugs werd overgeladen ophaalde”, aldus het openbaar ministerie. “Alle informatie kregen ze via een gsm-toestel aangeleverd. Het was duidelijk dat ze deel uitmaakten van een criminele organisatie.”