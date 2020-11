“Droom is om hem nog één keer met lichtjes te zien schitteren”: wie heeft oplossing voor de 12 meter hoge spar van Julien (80)?

Sint-NiklaasBegin jaren 90 was het nog een kleine kerstboom, die door een sterfgeval in de kerstperiode indertijd een bijzondere betekenis en zelfs een naam kreeg. Vele jaren lang hing Julien De Dauw (80) lichtjes in ‘nonkel Jules’ in zijn voortuin, om zijn overleden schoonbroer in de kerstperiode te gedenken. De intussen 12 meter hoge spar is echter te groot geworden voor Julien, die nu een oproep doet aan steden, gemeenten en firma’s. “Wie wil mijn spar ophalen om hem in deze kerstperiode een mooi plaatsje te geven? Het zou een droom zijn om ‘nonkel Jules’ nog één keer te zien schitteren.”

De spar in de voortuin van Julien De Dauw in de Gorinchemstraat in Sint-Niklaas reikt al vele jaren hoger dan de nok van het dak. Maar ooit was het een gewoon klein kerstboompje, dat echter een heel bijzondere betekenis kreeg. Het is immers niet zomaar een spar voor Julien, het is ‘nonkel Jules’.

“Deze boom gaat al lang mee en heeft ook een heel speciale waarde”, vertelt Julien. “In 1991 heb ik deze spar op de markt gekocht, toen nog als klein boompje. Na die kerstperiode heb ik het boompje in de achtertuin gezet. In de kerstperiode van 1992 heeft hij opnieuw in onze woonkamer gestaan. Maar net in die kerstperiode is mijn schoonbroer Jules gestorven. Dat was een moeilijke periode... Toen hebben we beslist om de kerstboom in onze voortuin te zetten, om er elke kerstperiode lichtjes in te hangen, om Jules te gedenken. ‘Nonkel Jules’ noemen we onze spar sindsdien. En al dertig jaar lang is ‘nonkel Jules’ dicht bij ons, in de voortuin.”

Meer dan duizend lichtjes

“Jarenlang heb ik lichtjes in de boom gehangen, tijdens de kerstperiode. Ik hing er meer dan duizend lichtjes in, tot helemaal in de kruin. Dat was telkens een hele operatie, met ladders en touwen, maar ik was er altijd heel fier op. Tot tien jaar geleden lukte dat. Maar ik werd ouder en ik durfde niet meer zo hoog op een ladder te klauteren. De laatste tien jaar hebben we ‘nonkel Jules’ niet meer kunnen laten schitteren zoals we wilden.”

“Té groot”

Julien wordt in januari 81 jaar. Bovendien baart ‘nonkel Jules’ hem ook wel een beetje zorgen. “Ik ben een beetje bang dat de boom omver zal vallen, als het eens hard gaat waaien. Buren spreken me er ook wel vaker op aan: ‘Het wordt tijd om hem uit te doen, hij wordt te groot’. Ik vind mijn boom nog heel mooi en van mij mág hij blijven staan, maar ik besef ook wel dat hij te groot wordt en dat we er afscheid van zullen moeten nemen. Ik zag dat ze in Brussel opnieuw een grote spar laten komen om op de Grote Markt te zetten en dat zette me aan het denken. Eigenlijk zou dat voor mijn spar ook een heel mooie bestemming zijn. Als ik iemand zou vinden die mijn spar nog één keer een mooie plek kan geven en er lichtjes in kan hangen in deze kerstperiode, dat zou ik fantastisch vinden. Er moeten toch steden, gemeenten of firma’s zijn die een spar zoeken? En voor mij hopelijk dan niet te ver, zodat ik ‘nonkel Jules’ nog één keer kan zien schitteren. Dat zou een droom zijn. Stel je voor dat hij hier in Sint-Niklaas op de Grote Markt zou staan.”

Wat Julien hartzeer zou bezorgen, is dat de spar wordt omgehakt om er meteen brandhout van te maken. “Als ze de boom nog één keer zouden kunnen verlichten, zodat ik het kan zien, dat zou zó mooi zijn. Dat er nadien brandhout van wordt gemaakt, dat zal dan niet anders kunnen. Dan zou me dat minder raken. Maar rechtstreeks de stoof in, dat zou ik niet over mijn hart krijgen. Ik vraag helemaal niks voor de spar uiteraard, het is volledig gratis. Het enige dat ik niet kan, is de boom zelf uitdoen.”

Wie een oplossing heeft voor Julien De Dauw kan hem bereiken op het nummer 03/777.11.99.

Volledig scherm 'Nonkel Jules', de 12 meter hoge spar van Julien De Dauw. © JVS