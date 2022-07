Dronken vrouw roept hulpdiensten op aan station

Sint-Niklaas RESTOTIP. Bizzy Beloy: “Een verse start van het mosselsei­zoen”

Ze zijn er, de eerste Zeeuwse mosselen! Wij gingen ze proeven in restaurant Bizzy Beloy op de Houtbriel in Sint-Niklaas. En of ze vers waren. Met mosselen die ‘s ochtends uit het water waren gehaald en ‘s avonds al in onze pot lagen, konden we de zee nog ruiken op ons bord.

1 juli