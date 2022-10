Dronken man aangetroffen op de grond in Scacramentstraat

Sint-Niklaas/Bornem/Temse Nikki (37) neemt voor eerste keer deel aan legendari­sche Ironman Hawaï: “Gekwalifi­ceerd worden was al overwin­ning op zich”

Liefhebbers van triatlon hebben 8 oktober al lang aangestipt in de agenda, want dan vindt de Ironman Hawaï plaats. Verpleegkundige Nikki De Cauwer (37) is één van de Belgen die aan de start zal verschijnen van deze legendarische triatlon. Het thuisfront supportert én zamelt ook geld in met sponsoracties.

4 oktober