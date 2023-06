Dronken fietser krijgt rijverbod, en dat is geen zware straf: “Ik heb al lang geen auto meer”

Hotelgast verplaatst auto op parking, en rijdt meteen in alcoholcon­tro­le: boete en maand rijverbod

Even een auto verplaatsen van de parking van het hotel waar je slaapt: het leverde M. een rijverbod van een maand op. De man reed in een alcoholcontrole vlak náást het hotel, en had 1,77 promille alcohol in het bloed.