Dronken chauffeur knalt tegen gevel in Heihoekstraat

IJzerwake rond monument van twee soldaten uit Temse. Wie waren de broers Van Raemdonck? “Echte verhaal past niet in het radicaal Vlaamse plaat­je”

Vorig jaar was er Frontnacht, dit jaar staan de organisatie van een Kameraadschapsavond op zaterdag en vooral de komst van Dries Van Langenhove naar de IJzerwake fel ter discussie. Sinds 2003 vindt het radicale broertje van de IJzerbedevaart plaats bij het monument van Edward en Frans Van Raemdonck in Steenstraete bij Ieper. Twee broers uit Temse die in 1917 stierven, in elkaars armen, voor de Vlaamse zaak. Maar klopt dat verhaal wel, zoals een deel van de Vlaamse beweging graag laat uitschijnen? Hier het volledige verhaal.