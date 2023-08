Dronken bestuurster knalt op verkeerseiland na avondje discotheek: “Ik werd lastiggevallen, ik moést auto wel nemen”

Man steelt drie dagen na vrijlating uit gevangenis auto en sticht brand in politiecel

V.L. uit Dendermonde stond woensdag terecht voor een diefstal van een auto in Hamme en brandstichting in een politiecel in Sint-Niklaas. De man verzette zich ook hevig en spuwde in het gezicht van de agenten. Hij was op dat moment onder invloed van drugs, en zegt dat hij zich niets meer herinnert van de feiten. “Ik herken mezelf hier niet in", aldus V.