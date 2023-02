Drogisterij De Walvis verkocht: “Nieuwe eigenaars werden verliefd op charme van gebouw”

Sint-NiklaasDe beschermde drogisterij De Walvis in de Ankerstraat in Sint-Niklaas is op minder dan drie weken tijd verkocht. Wie de nieuwe eigenaar is, wordt voorlopig niet gemeld. Wat volgens vastgoedkantoor Huysewinkel wél vaststaat, is dat het iconisch winkelpand “met veel respect” zal worden hersteld.