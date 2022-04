Dries en Jorgi gooien hoge ogen tijdens Europees kampioenschap jiujitsu

Waasland Het Waasland van eerste eredame Miss België Elle Leclercq (22): “Trendy kleding shoppen kan je ook dicht bij huis”

In het verleden was ze onzeker over haar uiterlijk, maar eind maart schopte Elle Leclercq het tot eerste eredame van Miss België 2022. Waar shopt de Lokerse schone haar outfit bij elkaar en in welk restaurant schuift ze graag de benen onder tafel? Voor onze krant verklapt Elle haar favoriete adresjes in het Waasland.

9 april