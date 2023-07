Drie verdachten opgepakt na steekpartij op kermis waarbij 17-jarige gewond raakte

Klasgeno­ten Berkenboom houden na meer dan 50 jaar reünie: “Ook oud-leerkrach­ten waren erbij”

Klasgenoten uit de lagere school Berkenboom in de Ankerstraat in Sint-Niklaas hebben meer dan 50 jaar later een reünie gehouden. Ze gingen opnieuw samen op de foto en haalden herinneringen op.