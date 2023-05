Drie nieuwe bloemenweides in Sint-Niklaas: “Goed voor 10.000 vierkante meter natuurpracht”

300 boogschut­ters verzamelen in sporthal ’t Wit Zand voor Europees kampioen­schap

In sporthal ’t Wit Zand in Melsele vindt dit weekend het Europees Kampioenschap Boogschieten op de liggende wip plaats. Het is al de derde keer dat de plaatselijke club Sint-Barbara gastheer is van dit groot tornooi met 300 deelnemers uit verschillende landen.