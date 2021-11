Drie gangsters proberen geldautomaat te kraken van Argentafiliaal in Sint-Niklaas

temse Bobcat naast spoorlijn gaat deels in vlammen op

Maandagochtend rond 5 uur merkte een passant een kleine brand op in de Schoenstraat, vlak naast de spoorlijn in Temse. Bij aankomst van de opgeroepen brandweer bleek het om een bobcat te gaan die deels in lichterlaaie stond.

8 november