Drie dagen drive-in cinema op Grote Markt: “In de auto blijven zitten is niet langer meer verplicht”

“Het nostalgisch thema blijft de rode draad, maar ons concept is veel meer dan alleen film”, klinkt het bij de organisatoren van Bioskoop. “Bezoekers moeten niet langer verplicht in de auto blijven. Dat was tijdens de coronacrisis wel het geval. Voor deze nieuwe editie bieden we een totaalconcept aan. Met de drive-in willen we evolueren naar het Amerikaanse concept. Het moet een daguitstap worden waarbij er allerlei dingen te beleven zijn. Eens de zon onder is kan iedereen vanuit zijn auto genieten van een film op groot scherm.”