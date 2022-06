Dreigend tekort aan plekken in beroepsonderwijs: “Plannen voor uitbreiding levert pas binnen enkele jaren extra stoeltjes op”

WaaslandEr dreigt een tekort aan plekken in het 1e leerjaar van de B-stroom van het secundair onderwijs. De vrije inschrijvingen starten op 2 juni maar voor de hele regio zijn er nog maar 30 plaatsen beschikbaar in vijf verschillende scholen. Voor de A-stroom zijn er geen capaciteitsproblemen.

Het LOP, een lokaal overlegplatform voor gelijke kansen in het secundair onderwijs, trekt aan de alarmbel. Dit jaar steeg het aantal plaatsen in de B-stroom in Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke, Stekene en Temse van 426 naar 457, maar ondanks de extra capaciteit wordt het opnieuw zoeken naar beschikbare plaatsen. “Omwille van het nijpende lerarentekort en het gebrek aan praktijklokalen, zijn de schoolbesturen eerder terughoudend om de capaciteit op korte termijn te verhogen”, stelt voorzitter Magda Vercauteren vast.

Grote bezorgdheid

Dat bevestigt ook GertJan De Smet, coördinerend directeur van scholengemeenschap WIJS!. “Het voorzien van extra klassen op korte termijn zonder de zekerheid dat er een leerkracht voor de groep zal staan of dat er voldoende praktijklokalen zijn, baart ons zorgen. We vrezen om de kwaliteit van het onderwijs dat geboden kan worden.” Ook bij het CLB is er bezorgdheid. “Als leerlingen niet terechtkomen op de plek waar ze thuishoren met hun talent, dreigt er een uitstroom van leerlingen zonder diploma in de toekomst.”

Voor het 1e leerjaar B wordt al enkele jaren een verhoogde druk op de capaciteit vastgesteld. In april dit jaar hebben zich 528 leerlingen aangemeld. “62 van hen hebben geen enkele toewijzing gekregen en zijn dus afhankelijk van een vrije inschrijving”, legt Vercauteren uit. “Die start op 2 juni om 9 uur, maar voor de volledige regio zijn er nog maar 30 plekken beschikbaar in vijf scholen. Snel zijn is dus de boodschap.”

Ouders stem geven

SAAMO Oost-Vlaanderen, het vroegere Samenlevingsopbouw, zal op vraag van het LOP de getroffen ouders en leerlingen samenbrengen en een stem geven. “In de B-stroom gaat het vaak om maatschappelijk kwetsbare ouders. Zij stappen niet onmiddellijk naar de pers of kennen de wegen niet om het probleem aan te kaarten. Het is belangrijk dat hun stem gehoord wordt”, zegt Marijke Schout. Als eerste stap is er een ontmoeting gepland met kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens om het probleem aan te kaarten in de hoop dat er oplossingen gevonden worden op bovenlokaal niveau.

Voor het 1e leerjaar A zijn er geen capaciteitsproblemen. In totaal zijn er in de regio 2.691 plaatsen. Van de 2.366 aangemelde leerlingen kan 92 procent volgend schooljaar starten in de school van eerste voorkeur. 98 procent kreeg een plek toegewezen in zijn top drie. Vanaf 2 juni kan men nog inschrijven voor meer dan 400 beschikbare plaatsen in 16 scholen.

Ook capaciteitsproblemen bij buitengewoon onderwijs

Bij het buitengewoon basisonderwijs is de capaciteitsdruk ook bijzonder hoog. De voorbije weken hebben ouders hun kind digitaal aangemeld voor een school in Beveren, Gent, Lokeren, Sint-Niklaas of Zele. Drie kwart van de aangemelde leerlingen kan volgend schooljaar (2022-2023) starten in een van de scholen waarvoor werd aangemeld. De grootste capaciteitsdruk is er in het buitengewoon kleuteronderwijs. Er zijn ook regionale verschillen. De capaciteitsdruk lijkt het hoogst in het Waasland: de meeste leerlingen zonder toekenning wonen in Sint-Niklaas (37), gevolgd door Beveren (15), Gent (14) en Temse (12).