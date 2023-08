Doodziek, maar Marc (71) geraakt niet uitgefeest: "Die leeuw in mijn borstkas laat zich door niets temmen”

Nazi’s namen Theophiel en zijn zoon te grazen, maar struikel­ste­nen houden herinne­ring levend: “Terug naar plek vanwaar ze werden weggerukt”

In aanloop naar de Vredefeesten steunt de stad het burgerinitiatief om in Sint-Niklaas en in elke deelgemeente ‘struikelstenen’ te plaatsen. Deze kleine gedenkstenen in het voetpad herinneren aan het lot van stadsgenoten die het slachtoffer werden van het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog.