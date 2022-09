Dit wordt het gloednieuwe inkomgebouw van De Ster: sporthal, brasserie en kantoren samen onder één dak

Sint-Niklaas Korenslang kruipt rond op parkeer­plaats turncen­trum: “Niet duidelijk of reptiel ontsnapt dan wel gedumpt was”

Dierencentrum Waasland heeft donderdag een korenslang gevangen die rondkroop op de parkeerplaats van turncentrum Kracht en Geduld in de Klein-Hulststraat in Sint-Niklaas. Het is nog niet duidelijk of het dier ontsnapt dan wel gedumpt was.

12 september