Directeur Ignace (64) neemt na 40 jaar afscheid van Kinderopvang Zonnestraal

Met boterkoeken, zijn favoriete muziek van Bob Dylan en heel veel cadeaus en zoenen van de 22 kinderverzorgsters werd Ignace Schockaert deze week verrast in kinderdagverblijf Zonnestraal. Daar zwaait hij op 1 juli af als directeur, en neemt hij heel veel goeie herinneringen mee. “Ik werkte 40 jaar met heel veel plezier in Zonnestraal”, blikt hij terug. “Toen ik hier toekwam zat het kinderdagverblijf nog in een vleugel van de Don Boscoschool. Op dat moment was er plaats voor 33 kinderen. In 1998 verhuisden we het kinderdagverblijf naar een nieuwbouw in de Gladiolenstraat, waar we tot op vandaag zitten. De capaciteit werd door de jaren heen uitgebreid tot 56 plaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.”