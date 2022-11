Dievenkar met opschrift ‘Wij realiseren uw dromen’ is nachtmerrie voor gevelwerker: “Zonder stelling kan ik niet werken”

Op sociale media werd een oproep gedaan naar getuigen van de bizarre diefstal. Die gebeurde afgelopen zondag op klaarlichte dag. “We hebben er zelf niks van gemerkt en Mario was nochtans thuis”, vertelt Shanna. “De diefstal werd pas vastgesteld toen er de volgende dag een koper aan de deur stond om de stelling op te halen. Met het geld van de verkoop zouden we de eerste afbetaling hebben gedaan voor de huurkoop van nieuw stellingmateriaal maar dat plan is nu plots in het water gevallen.”

Opvallend opschrift

Het koppel ging zelf poolshoogte nemen bij buren of zij iets verdacht hadden opgemerkt. “Een buurvrouw had inderdaad zondag een bestelwagen de oprit zien oprijden. Eerst voorwaarts en vervolgens keerden ze zich om achterwaarts tot aan de woning te rijden, toch zo’n 30 meter vanaf de straat. De daders zijn hooguit een kwartiertje bezig geweest met het inladen van de stelling die naast de gevel lag. Omdat het overdag was, had de buurvrouw niet meteen argwaan. Ze heeft dan ook niet de nummerplaat genoteerd. Ze herinnert zich wel dat het een crèmekleurige bestelwagen was met als opschrift ‘Wij realiseren uw dromen’. We vermoeden dan ook dat de daders ook actief zijn in de bouw.”

Volledig scherm De stelling in aluminium lag op de oprit van de woning in de Edgard Tinelstraat in Sinaai © rv

Voor Mario en Shanna is de diefstal echter een nachtmerrie geworden. “We zijn een nieuw samengesteld gezin met zeven kinderen en ik ben pas dit jaar met de zaak gestart”, zucht Mario. “Sinds april doe ik gevelwerken in bijberoep en sinds juli voltijds. Als starter heb ik al het spaargeld geïnvesteerd in materiaal. Omdat het bestelboekje toch mooi gevuld geraakt, wou ik een nieuwe en grotere stelling aankopen. De aanbetaling zou ik echter doen met de verkoop van de oude.”

Werven stil

Mario heeft nog een paar dagen werk maar moet dan een oplossing zien te vinden. “Met behulp van een paar schragen kan ik tot vier meter hoog werken maar daarna liggen mijn werven stil”, zucht hij. “Een nieuwe stelling kost al snel 8.000 euro en dat geld hebben we niet.” Shanna is begonnen met studies verpleegkunde en bood al aan om die stop te zetten. Daar wil Mario echter niet van weten. “Daarom dat we een oproep hebben geplaatst naar getuigen.”

Intussen kwam er al één bruikbare tip binnen. “Iemand had een bestelwagen zien staan die aan het signalement voldeed. De politie is gaan kijken maar van de stelling was geen spoor. Mogelijk is het iemand die gereageerd heeft op onze advertentie en hierdoor het adres had maar het ontbreekt ons jammer genoeg aan bewijsmateriaal.”

Oproep

Het koppel hoopt dat de dieven misschien in de buurt geregistreerd zijn met een bewakingscamera. De diefstal gebeurde zondag tussen 11 en 12 uur in de Edgard Tinelstraat in Sinaai. Tips zijn welkom via gevelwerkenruys@gmail.com. Wie Mario tijdelijk kan depanneren met stellingmateriaal kan eveneens op dit adres terecht. “Want alle hulp is welkom”, klinkt het.

