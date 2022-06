Dieven weg met exclusieve step van invalide Johan (44): “Dit was geen speeltje maar enige manier om me te verplaatsen”

Sint-NiklaasJohan Muylle heeft op sociale media een noodkreet geslagen om een spoor te vinden van zijn elektrische step. Die werd zondag gestolen op de parking van Euroshop in Sint-Niklaas. “Het is niet zomaar een step. Het is het enige vervoersmiddel waarmee ik me kan verplaatsen. Voor mij betekende dit mijn herwonnen vrijheid en die is nu terug afgenomen door de dieven.”

De step is een vrij exclusief en zeldzaam model van het merk Citycoco. “Het heeft me bloed, zweet en tranen maar vooral maanden papierwerk gekost om dit voertuig ingeschreven te krijgen waardoor ik me legaal op de openbare weg kon begeven”, doet Johan zijn verhaal. “Bij de DIVV was ik de allereerste in België. Nieuw kost deze step al snel 2.000 euro maar voor mij is deze veel meer waard. Ik heb namelijk jarenlang gezocht naar het ideale vervoersmiddel voor mijn handicap.”

Quote Rechtstaan op een gewone elektri­sche step kan ik niet en ik voel me ook nog iets te jong om me met een scootmo­biel te verplaat­sen. Deze step was voor mij dus de ideale oplossing. Johan Muylle

Johan werd enkele jaren geleden invalide na een ongeval met een skateboard. “Ik ben altijd erg sportief geweest en was een fervent skater. Eén keer ben ik echter over mijn limieten gegaan en brak ik mijn heup. Daarna volgde een lange lijdensweg van operaties en complicaties waardoor ik nu veroordeeld ben om met een stok te gaan. Fietsen lukt niet meer en zelfs een bromfiets is geen optie omdat ik mijn been niet zo hoog kan tillen. Rechtstaan op een gewone elektrische step kan ik evenmin en ik voel me ook nog iets te jong om me met een scootmobiel te verplaatsen. Deze step was voor mij dus de ideale oplossing. Ik heb ze sinds oktober vorig jaar en sinds januari mocht ik er eindelijk mee op de openbare weg. Het staat symbool voor mijn herwonnen vrijheid. Ik kon opnieuw naar de winkel gaan, een terrasje doen op de Grote Markt of een bezoekje brengen aan mijn moeder. Dat is me nu allemaal plots afgenomen.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

De step werd zondag rond 17.30 uur gestolen voor de deur van Euroshop in Sint-Niklaas. “De sleutel stak uiteraard niet in het contact maar ik had de step niet extra vastgemaakt met een ketting. Ik was dan ook maar heel even binnen om iets te halen vlak voor sluitingstijd. De diefstal werd wel gefilmd door de bewakingscamera’s van Euroshop. De step stond namelijk vlak naast de ingang van de bistro. De daders zijn duidelijk herkenbaar en de politie onderzoekt de zaak nu verder.”

Oproep

Johan weet alleen dat de dieven te voet richting Grote Markt gestapt zijn. “Er zijn verschillende getuigen maar niemand dacht natuurlijk aan een diefstal, eerder aan een panne. De step weegt toch al snel 60 kilogram. De dieven hebben dus behoorlijk moeten duwen. Mijn enige hoop is nu dat ze het onderweg hebben opgegeven en de step gedumpt hebben.” Een oproep via sociale media is intussen al meer dan 160 keer gedeeld maar voorlopig ontbreekt nog steeds elk spoor.

De step is zwart en valt op door de gepersonaliseerde ‘crusader zijspiegels’. De nummerplaat is SAKY 550. Wie de step gezien heeft of een bruikbare tip kan geven, kan dit via het nummer 0488/954.094.

LEES OOK:

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.