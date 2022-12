Dieter blaast nieuw leven in kantine en padel Ter Beke: “Clubwerking en sportbar voor heel het dorp”

Nieuwkerken Beruchte tafelschui­mer die al honderden keren toesloeg loopt tegen de lamp in café De Kikker: “Na acht onbetaalde trappisten deden we de deur dicht, en belden we de politie”

De tafelschuimer die al een tiental dagen de Sint-Niklase horeca teistert, is zaterdag opgepakt in café De Kikker in Nieuwkerken-Waas. “Hij liet zich vijf uur lang rijkelijk serveren en vertelde honderduit over zijn leven. Tot één van onze klanten hem herkende”, zegt uitbaatster Merel. Bart V. werd opgepakt, maar lang duurde het niet voor hij weer op vrije voeten was.

