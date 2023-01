Dief wisselt fiets onderweg voor auto maar wordt daarna geklist

Beveren Topsportki­ne­sis­ten van onder meer Club Brugge en Mathieu van der Poel nemen nieuwe hoofdvesti­ging in gebruik: “Liever blessures vermijden dan verzorgen”

Voor Mathieu van der Poel is het de eerste halte als hij in een wedstrijd ten val komt en ook de spelers van Club Brugge zijn er kind aan huis. REV Training Performance en Recovery in Beveren, het geesteskind van topsportkine David Bombeke, was al een tijdje een maatje te klein geworden. Er is nu een nieuwe hoofdvestiging in gebruik genomen langs de N70.

