Den Dorsvlegel is volgens Gault&Millau ‘The place to meat’ in het Waasland: “Het vlees laten we hier minimum twee maanden rijpen”

De Dorsvlegel is een echte familiezaak, opgericht door Stefaan Bogaert en zijn echtgenote Rita Stoop. Sinds een vijftal jaar staat ook zoon Matthias (27) mee achter het fornuis. Zijn vriendin Anouk De Bruyn zorgt intussen voor versterking in de zaal. “We serveren de klanten wat we zelf graag eten”, vertelt Matthias. “Dit gaat van kalfshersentjes tot Aziatisch geïnspireerde gerechten. In het verleden was er altijd al veel oog voor een mooi stuk vlees op de kaart maar de voorbije jaren is de focus vooral op gerijpt vlees komen te liggen. Het is een hobby én passie die enigszins uit de hand is gelopen. Er komt bij ons geen vacuüm verpakt vlees binnen. Het rijpen doen we trouwens zelf en dat minimum twee maand. We hebben meestal zo’n 12 soorten rundsvlees in onze rijpingskast afrijpen, van Spaanse Rubia Gallega tot Japanse Wagyu.”