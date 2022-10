De Zwitserse Treinclub organiseert ruilbeurs: “Polyvalente zaal De Klavers volledig vol met modelspoortreinen”

De Zwitserse Treinclub heeft haar thuisbasis in het oude stationsgebouw van Sinaai, en telt vandaag 18 leden. “We organiseren twee beurzen per jaar”, zegt secretaris Michael Coeckelbergs van De Zwitserse Treinclub. “Voor de eerstkomende ruilbeurs palmen we heel de polyvalente zaal van De Klavers in. Bezoekers kunnen er terecht voor allerlei soorten modelspoormateriaal: locomotieven, wagons, rails, vakliteratuur, items voor landschapsbouw en elektrische aansturingen. Er kan ter plaatse ook iets gedronken worden en er worden broodjes voorzien.”

De Zwitserse Treinclub is momenteel een eerder kleine vereniging. “Omdat we met zo weinig zijn en tijdens de coronaperiode geen evenementen konden organiseren, is het vandaag moeilijk geworden om onze facturen te blijven betalen”, ondervindt de secretaris. “We kregen extra steun van de stad Sint-Niklaas waarvoor we dankbaar zijn, maar helaas is die met de huidige prijzen maar een druppel op een hete plaat. We hebben de prijs van de drankjes tijdens onze clubavonden al moeten optrekken. We zullen ook het lidgeld van volgend jaar moeten verhogen. Gelukkig hadden we tijdens het eerste weekend van oktober een geslaagde opendeur met iets meer dan 350 betalende bezoekers.”