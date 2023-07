De Ster waarschuwt voor zwemmersjeuk: “Niet gevaarlijk maar wel vervelend”

“Zwemmersjeuk zijn parasieten die door watervogels zoals eenden en ganzen in het water terechtkomen”, vertelt Franky. “Daarna dringen ze bij zoetwaterslakken binnen om te vermenigvuldigen en vervolgens weer op zoek te gaan naar een vogel. Maar als er mensen in het water zitten, zou het dus kunnen dat de larven proberen binnen te dringen bij mensen. Dat lukt hen niet, want de parasieten kunnen niet overleven in het menselijk lichaam, maar dat kan dus jeuk veroorzaken.”

“Het is een heel natuurlijk fenomeen dat zich voordoet in verschillende waterplassen. Maar dit jaar begint het extra vroeg door het warme weer”, voegt Franky toe. “Ook niet iedereen heeft er last van. Slechts 5% van de zwemmers ervaart klachten. We hebben meteen contact opgenomen met Volksgezondheid. Zij adviseren om de zwemmers voldoende te waarschuwen. Dat doen we aan de hand van bordjes aan de inkom, maar ook de redders delen het mee aan de zwemmers. Voor de rest is er jammer genoeg weinig aan te doen. Wij kunnen de zwemmers enkel waarschuwen, of ze in het water gaan of niet dat is hun eigen verantwoordelijkheid.”