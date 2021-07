De rapper en de ‘baas’: twee vrienden die een tweedaagse rooftocht hielden rond Sint-Niklaas

atletiek bijna vergeten olympiërs Marathon­loop­ster Ria Van Landeghem (63) werd in 1988 onterecht van tweede Olympische Spelen geweerd na doping­schan­daal: “Meer dan een vergissing”

6 juli Ria Van Landeghem was in de jaren ‘80 één van onze meest succesvolle atleten op de lange afstand. Nadat ze bij een eerste deelname aan de Olympische Spelen in 1984 21ste werd op de marathon van Los Angeles, zou vier jaar later een tweede Olympiade volgen in Seoel. Voorwaardelijke wijs, want hoewel de inmiddels 63-jarige Oost-Vlaamse in bloedvorm verkeerde, werd ze twee dagen voor de opening, bij een preventieve controle van het BOIC, positief bevonden op het gebruik van anabole steroïden en onverbiddelijk naar huis gestuurd. Onterecht.