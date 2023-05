DE PERFECTE MOORD? Een man belt aan bij Nikki (22) en Zyra (25). Niet veel later wordt het droomkoppel professioneel geëxecuteerd

Nieuwkerken-WaasOp hun knieën, met een kogel. Elf jaar geleden werd het jonge koppel Nikki Cavé (22) en Zyra Weiss (25) koelbloedig geëxecuteerd in zijn ouderlijke woning in Nieuwkerken-Waas. Heeft het iets te maken met de tweedehandswagens voor de deur? Was Nikki betrokken bij enkele onfrisse zaken? Was het een ‘simpele’ vergissing’? En had vader Harry daags voor de dubbele moord de dader aan de lijn? “Sindsdien begint elke dag met een kalmeringspil, om te eindigen met een slaappil.”