‘De Passie’ wordt film in plaats van groots muzikaal evenement: “Alle opnames gebeuren komende maanden in het centrum van Sint-Niklaas”

Sint-NiklaasHet groots muzikaal evenement De Passie dat in 2019 werd aangekondigd maar door corona moest worden uitgesteld, is definitief afgelast. In de plaats komt er een film, die de komende maanden op verschillende plaatsen in de stad wordt opgenomen. De première is voorzien in april van volgend jaar.

Met ‘De Passie’ wou de parochie van Sint-Niklaas het beroemde Passieverhaal van Christus in openlucht brengen op de Grote Markt. Met een cast vol bekende namen mikte de productie op zo’n 8.000 toeschouwers. Het evenement werd in september van 2019 voorgesteld en zou een jaar later, op 4 april 2020, gespeeld worden. “Maar toen kwam de pandemie roet in het eten gooien”, zegt mede-coördinator Christof Bouweraerts. “We stelden het evenement dan maar met een jaar uit. Maar het werd al snel duidelijk dat ook dan corona nog niet van de baan zou zijn. Na veel wikken en wegen besloten we om de productie nog een tweede keer uit te stellen naar 9 april van dit jaar. Dan zou het echt wel moeten gebeuren. Een derde keer uitstellen was geen optie meer.”

De organisatoren werden uiteindelijk toch gedwongen om het evenement opnieuw in de weegschaal te leggen. “Het was vreemd om promotie te maken voor een groot spektakel op een van de momenten dat iedereen alles moest afblazen. We liepen ook het risico dat De Passie uiteindelijk toch niet zou kunnen doorgaan, met een groot kostenplaatje als gevolg. Daarom gingen we op zoek naar een corona-veilig alternatief.”

Quote Het live spektakel werd definitief ten grave gedragen om het te laten verrijzen als een film Christof Bouweraerts, Mede-coördinator

Dat werd uiteindelijk gevonden in een langspeelfilm. “Het live spektakel werd definitief ten grave gedragen om het te laten verrijzen als ‘De Passie Sint-Niklaas, de film”, kondigt Christof aan. “Alle scènes worden de komende maanden gedraaid op verschillende locaties in de stad. Daarna volgt de montage. We hoopten aanvankelijk om het project tegen 9 april van dit jaar klaar te krijgen, maar dat lukt niet. En omdat een film over het lijdensverhaal van Christus niet moet gelanceerd worden in de zomer maar in de Goede Week, stellen we de voorstelling uit naar 1 april 2023. En nee, dat is geen grap.”

Een deel van de oorspronkelijke cast van De Passie moest ondertussen afhaken wegens andere opdrachten. Wie er wel al zeker bijzit: Viv Van Dingenen, Jan Schepens, Peter Thyssen, Braam Verreth en Marjan De Gendt. “De volledige cast wordt zaterdag bekendgemaakt”, houdt de productie de spanning er nog even in.

De regie van de film is in handen van Stefan Van Guyse. ‘De Passie Sint-Niklaas, de film’ zal een uur duren en wordt uitgezonden op de regionale televisie en via Kerknet.

