De Lijn gaat stelplaats elektrificeren: “Want huidige bussen worden binnen enkele jaren vervangen door elektrische”

De huidige bussen met hybride en verbrandingsmotoren worden de komende jaren gefaseerd vervangen door elektrische varianten. Om deze verandering toe te laten, moet op de stelplaatsen van De Lijn natuurlijk wel de nodige laadinfrastructuur worden voorzien. Specifiek voor de stelplaats van Sint-Niklaas betekent dit de plaatsing van een aantal laadpalen. De bestaande luifelconstructies gaan hiervoor aangepast worden. Voor het grote vermogen dat nodig is, moet er ook een volledige nieuwe hoogspanningscabine worden geplaatst. Tot slot is ook een brandwand voorzien in de meest westelijke hoek van het perceel. Deze zone is bedoeld voor een bus met elektronisch defect. In geval van een calamiteit kan de bus daar op een veilige manier gecontroleerd uitbranden zonder een verder risico te vormen voor de andere bussen.